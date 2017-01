Bane NOR overtar for Jernbaneverket - markerer på Sarpsborg togstasjon

Sarpsborg24

- I morgenrushet mandag 2. januar vil pendlerne på Sarpsborg stasjon bli møtt av medarbeidere i Bane NOR som ønsker velkommen til det nye året og deler ut kaffe og boller. På Oslo S kl. 08.30 vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avduke det nye statsforetaket og foreta den offisielle overdragelsen av jernbaneinfrastrukturen, melder Bane Nor i en pressemelding.

Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har cirka 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven.