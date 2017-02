Bader hele året

Sarpsborg24

Gunn Mona Ekornes (61)

Direktør ved Østfoldmuseene, som kan se tilbake på et svært godt år, hvor besøkstallene har steget med 25 prosent.

Dere har gått fra å ha litt over 79.000 besøkende i 2015 til over 100.000 i fjor. Hvorfor besøkte så mange flere museene i fjor?

– Vi forventet en økning i fjor av to grunner: Anno og Sarpsborgs 1000-årsjubileum. Men vi hadde aldri turt å forvente så stor økning. Vanligvis øker vi med rundt ti prosent, og hadde kanskje håpet på 15 prosent fra 2015 til 2016. Men ingen av oss har nok turt å drømme om så gode tall.

Fortell litt om de to

årsakene.

– Anno-lørdagene på Isegran i Fredrikstad, som vi, Visit Fredrikstad og Hvaler og noen frivillige kastet oss rundt for å arrangere, ble en kjempehit. Timingen var så god, da det fortsatt gikk på TV. Folk brydde seg ikke om det var surt og regn, de var virkelig interessert i opplevelsen av å reise tilbake i tid. De lørdagene har dratt besøkstallet betydelig opp. Men også byjubileet i Sarpsborg ble en besøkssuksess. Vi startet en foredragsrekke, «Kunnskapens borg», og åpnet det hele med professor Frank Aarebrot. Han skulle dra gjennom 1000-årshistorien på 100 minutter. Her kunne vi ikke finne et stort nok lokale, med 650 seter ble det helt utsolgt med venteliste og det hele. Vi ble lovet bløtkake og sydenturer i bytte mot billetter! Så må vi ikke glemme den store festdagen i juli, da Kong Harald kom til Sarpsborg og åpnet ny utstilling. Presset på den utstillingen ble så stort at vi måtte begynne å ha lørdagsåpent også.

Men hva med 2017, blir det en nedtur?

– Vi klarer nok kanskje ikke å opprettholde de vanvittig gode besøkstallene. Men Fredrikstad er 450 år, og vi åpner ny utstilling der rundt St. Hans. Likevel er det ikke like stort potensial i det som i de store arrangementene vi hadde i 2016.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er ikke godt å si, for jeg har lest veldig mye. Men jeg husker at jeg leste «Ville svaner» av kinesiske Jung Chang under OL på Lillehammer i 1994. Den handler om tre generasjoner kinesiske kvinner og hvordan Kina utvikler seg. Jeg er veldig fascinert av det landet.

Hva gjør deg lykkelig?

– En kopp kaffe på senga og et bad i havet. Gjerne året rundt. Jeg har en hytte som gjør badesesongen lang.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror ikke jeg hadde noen. Men jeg må si at jeg ble fascinert av museer allerede som 7-åring.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spretter jeg en kork. Med et eller annet godt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mot ganske mye. Jeg har vært en ihuga 8. mars-gåer i alle år, men er ingen stor aksjonist i dag. Det var noe annet på 70-tallet enn hva det er i dag. Men jeg liker formen for å uttrykke seg, det er bare ikke så mange fakkeltog i Halden, hvor jeg bor.

Er det noe du angrer på?

–At jeg ikke fulgte den egentlige drømmen jeg hadde, som var å bli journalist. Jeg havnet på kulturhistoriske studier, og er fornøyd med det, men har tenkt mye på journalistikken.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kjørte heis med kongen under jubileet i Sarpsborg i fjor, og hadde ikke hatt noe imot om den stoppet. Men om jeg kan velge sier jeg Bob Dylan. En lengre samtale med ham hadde vært noe.