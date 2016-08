Arrangerer tidenes 30-årslag

Sarpsborg24

Det skjer i Sarpsborg kirke førstkommende lørdag, og det er et imponerende kobbel musikere gitaristen har fått med seg. Det blir en musikalsk aften som neppe er presentert i kirken før.

– I forbindelse med min 30-årsdag skal jeg feire med en stor Festkonsert i Sarpsborg Kirke og jeg har vært så heldig å få med meg musikere fra i hovedsak Sarpsborg, Fredrikstad og noen fra landet forøvrig. Det som er ekstra spesielt er at jeg skal fremføre et stykke med min gamle lærer og professor Sven Lundestad fra Greåker for første gang. Sven var i mange år min lærer, både på Musikkhøgskolen og på Greåker VGS, men det er først nå vi skal spille konsert sammen for første gang, forteller Huser-Olsen.

– Så vidt jeg vet er det ingen andre i Norge som har gjort noe lignende. Og det blir jo et realt krafttak for meg å skulle spille så mange forskjellige stykker med så mange forskjellige musikere på en og samme konsert.

Disse er med:

Karl Kristian Rådahl Kirchhoff, prolog

Prof. em. Sven Lundestad, klassisk gitar

Helga Johanne Størdal, sang

Carl Andreas Næss, orgel

Ida Gudim, sang

Willem Wilshut, cembalo

Kitty Lossius, sang

Hallvard Bjørneboe Sæbø, bratsj

Björg Brjánsdóttir, fløyte

Joanna Rzadkowska, leser egen poesi

Arild Auberg, resitasjon

Rolf Grieg (1942-2014), utstilt tegning

Elisia Brask, plakat-design

-Konserten er et samarbeid mellom Gitarkonsertserien og Sarpsborg Kirke, hvor det også er programslipp for Gitarkonsertserien, avslutter Ole Martin Huser-Olsen som presiserer at bursdagsselskapet avsluttes som seg hør og bør.

-Med kaffe og kake.