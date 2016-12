Åpner Tom Waits-forestilling 2. juledag

Sarpsborg24

"Etter Stengetid" består av Maria Moe Grude, Kyrre Fritzner, Bjarne Gustavsen og Kristian Grude.

Vokalist Maria Moe Grude har tatt for seg tekstene til Tom Waits, som nærmest har skapt sin egen sjanger og et musikalskt univers. Først var tanken å gjøre forestillingen som en vanlig konsert.

- I starten våget jeg nesten ikke å tenke tanken på å røre disse sangene, som jeg har hatt et veldig nært forhold til i mange år. Etter hvert som ideen modnet, og jeg begynte å jobbe med noen få tekster helt for meg selv, fikk jeg imidlertid en slags ro i erkjennelsen av at en faktisk ikke trenger å leve opp til noe som helst - eller for den saks skyld forsøke måle seg med originalene, sier Maria Moe Grude.

- Min innfallsvinkel har vært å forsøke å fange noen stemninger og formidle min egen, personlige tolkning av disse sangene. I noen tilfeller har jeg valgt å fjerne meg litt fra det uramerikanske og heller finne bilder og tolkninger som kanskje ligger nærmere oss selv. Det føles fortsatt ganske farlig. Men pianist Bjarne Gustavsen, som er minst like dedikert Tom Waits-fan som meg selv, har vært en god støttespiller i prosessen og har gitt meg tro på at det faktisk er mulig å nærme seg dette stoffet, sier hun.

Tom Waits har en formidabel karriere bak seg og har i tillegg til en rekke album deltatt i mange filmer. Blant annet spilte han seg selv i Big Time og han har hatt et tett samarbeid med Francis Ford Coppola. Waits er kjent for å være en fargerik person med en spesiell form for humor og han har et sterkt forhold til film. Tom Waits er en formidler av ypperste klasse.

- Tom Waits har en utrolig sterk signatur som formidler, og dét er jo den andre store utfordringen i dette prosjektet. Som jente må jeg uansett gå inn i dette stoffet med en annen innfallsvinkel enn originalen. Forhåpentligvis har vi klart å finne en form på både tekster og formidling som ivaretar det fantastiske universet til Tom Waits, men som samtidig gir oss rom for å være personlige og utfordre oss selv som formidlere, sier Maria Moe Grude.