- Alt er under kontroll

Har du ikke mulighet til å komme på årets festival skal vi gjøre et helhjertet forsøk på å gi dere glimt fra festivalen i flere medier. Følg oss på Instagram, Snapchat og Facebook. Det er lurt å følge oss på alle da det vil bli forskjellige poster i hvert medium.

I dag fredag er det kveldsprogram som åpner med Kari Bremnes klokken fem og avsluttes med CC Cowboys. I morgen er det et imponerende program med blant annet Marcus & Martinus på dagen og "comback-konsert" med DeLillos, Sivert Høyem og Karpe Diem, blant annet.

- Vi er kjempefornøyde. Som sagt kommer det flere enn i fjor, og vi var fornøyde i fjor, sier Løkkebakken og antyder at det vil komme et sted mellom 3 og 5.000 begge dagene.

-Det blir flere folk i år enn i fjor, det vet vi allerede nå, sier Løkkebakken som har solgt ut Parkfesten på lørdag formiddag for lenge siden. Kveldsarrangementene er ikke utsolgte, men Løkkebakken er fornøyd.

Stian Eide og Katrine Nylund skal sørge for at festivaldeltakerne får tilgang til nok kaffe.

