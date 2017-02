94 millioner i pluss for fylket

Sarpsborg24

- Regnskapet for 2016 viser at det har vært styrt stramt og fornuftig i alle virksomheter. Det er alltid hyggelig å gå i pluss, men dette er midler som vil være sårt tiltrengt i årene som kommer. Vi står foran store investeringer i både skolebygg og fylkesveier, sier fylkesrådmann Anne Skau i en pressemelding.

Hun understreker at årets pluss i regnskapet for en stor del skyldes ekstraordinær skatteinngang, og at dette ikke kan forventes å skje neste år.

- Samtidig har Østfold fylkeskommune fått mindre i statlige overføringer, og vi kan heller ikke lenger forvente at Østfold fylkeskommune kan få stort utbytte fra Østfold Energi AS, noe som har vært en god inntektskilde for fylkeskommunen, sier Skau.

Lavere inntekter og store investeringer gjør at fylkesrådmannen vil anbefale at brorparten av mindreforbuket fra 2016 settes på fond til omstillingsmidler og for å sikre mest mulig stabil drift i kommende økonomiplaner.