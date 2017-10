44 kjemper om hederspris

Sarpsborg24

Da fristen for å nominere kandidater til Østfoldprisen var ute hadde juryen fått inn 87 forslag fordelt på 44 personer eller grupper.

– Det var også i år mange gode og flotte kandidater så utfordringen blir å klare å velge ut noen få til finalen, men alle de vi velger skal være kandidater som vi mener kunne fått prisen, sier juryleder og fylkesvaraordfører Siv Jacobsen.

Blant de foreslåtte kandidatene finner man komiker og politiker Brede Bøe fra Moss, sykkelrittet Ladies Tour of Norway og Safia Abdi Haase fra Halden som blant annet er kjent for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse.

– Stort engasjement

Alle disse tre var også blant finalistene i fjor. Fjorårets vinner Spydeberg Rock er å finne på kandidatlista i år igjen – det samme er fotballklubben Sarpsborg 08, programleder Harald Rønneberg og artist og forfatter Trygve Skaug for å nevne noen.

– Jeg tror aldri det har skjedd før at fjorårsvinneren er nominert på nytt, men det må vel bety at noen syns de er så flinke at de fortjener prisen igjen. Samtidig sier dette noe om at engasjementet rundt Østfoldprisen lever, sier jurylederen.

Demokratisk kåring

Juryen skal nå finne de kandidatene de mener fortjener prisen mest, og deretter er det opp til Østfolds befolkning å stemme fram sin favoritt.

– Alle i juryen har gjerne sin egen favoritt og da har vi kanskje gjort det litt enklere for oss selv ved å bare velge finalister. Samtidig er dette den mest demokratiske måten å gjøre det på, sier Jacobsen

Tidligere har blant andre forfatter Jon Michelet, artist Henning Kvitnes og revydronningen Vivi Haug vunnet den gjeve prisen på 100.000 kroner og et spesiallaget kunstobjekt.

Årets vinner av Østfold fylkeskommunes hederspris blir offentliggjort på fylkestingets desember-møte.

De foreslåtte kandidatene

Her er lista over alle de nominerte, begrunnnelser kan leses på Østfold fylkeskommunes nettsider.

Kong Fredrik IVs tambourafdeling af 1704, Fredrikstad

Kai Robert Johansen, Grålum

Maya Nilsen, Gamlebyen Fredrikstad

Roy Sletner, Skiptvet

Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad

Carl-Einar Kure, Sarpsborg

Trygve Skaug, Ørje

Brede Bøe, Moss

Elisabeth Thorsen, Fredrikstad

Mona Eieland, Fredrikstad

Sanne Kvitnes, Halden

Janne Braarud Jensen

Safia Abdi Haase, Halden

Halden Frivillighetssentral

DNT Østfold

Svein Syversen

Harald Rønneberg

Line Henriette Hjemdal

Unni Mathisen

Ragnhild Ingebretsen

Ziba Amind, Sarpsborg

Ladies Tour of Norway, Halden

Sten Helberg, Fredrikstad

Ingveig Håkonsen, Skiptvet

Spydberg Rock, Østfold

Hold mitt hjerte❤️, Askim

Kari Merete Auten, Askim

Idyll festivalen, Fredrikstad

Jonathan Parker fra aksjonsgruppa Bedre Byutvikling i Moss

Sammen for Østfold, Sarpsborg

Benny Hansen, Askim

Extra Giverglede Halden v/ Mikaels Røstadli Dahl, Halden

Svein Erik Lunde, Askim

ADHD Østfold

Sarpsborg 08

Standup Sarpsborg, Oslo/Moss/Larkollen

Dagfinn Enerly, Larkollen

Galleri Art To Be, Tomter

Ole Dørje, Solli

Trond "Kurte" Andreassen, Rolvsøy

DNT Østfold

Nils Alexander Schaug, Askim

Hvaler Kulturvernforening

Lotte Olsen, Råde