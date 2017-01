4. best i Norden Cup

Sarpsborg24

Sarpsborg ILs jenter spilte fantastisk håndball og tok seg helt til bronsefinalen. Der møtte de finske KYIF som også hadde mange sterke resultater bak seg. Bronsefinalen ble en thriller av dimensjoner og lagene fulgte hverandre gjennom hele kampen. Da kampen ble blåst av stod det helt likt i målprotokollen og kampen gikk til sudden death.

- Vi vant loddtrekning om å starte med ballen, tok ut keeperen og satset alt på seier. Finnene klarte å få tak i ballen og scorte på åpent mål, forteller lagleder Marianne Nordtug.

Tapet var surt og jentene var skuffet over ikke å kapre tredje plassen. Men lagleder Nordtug forteller om en fantastisk moral og jenter som har lært mye.

- Det var et surt tap som var tungt å fordøye en stund, men når skuffelsen har lagt seg, må vi si oss fornøyde med fjerde plass i det nordiske mesterskapet. Vi er jo veldig stolte av jentene og trenerne som har gjennomført en fantastisk turnering.

Laget hadde med seg en delegasjon som skapte god stemning på tribunen og Marianne Nordtug mener laget reiser styrket hjem fra Gøteborg.

- Det har vært mye hygge på hotellet og rundt måltidene. Spillermøtene på hotellet blir også nevnt som noe de husker ekstra godt. Det var god stemning, spøk og latter i tillegg til god 2-veis kommunikasjon om hvordan spillet som skulle legges opp i neste kamp. Her skal trenere Markus Nicolaysen og Line Näsholm ha ekstra ros for måten de la opp spillermøtene.

Disse var med:

Helene Kvilesjø, Marwa Elyounossi, Tuva Klavestad, Felicia Näsholm, Kaia Bogetvedt Johannessen, Anna Levnang Johansen, Kine Grindahl, Nora Ahlsen, Tomine Tvete-Berger, Andrea Nordtug, Emma Kjølberg Engen, Anette Pedersen, Julie Kraft Johannessen, Alisa Kararic, Maren Sundell og Victoria Pedersen.