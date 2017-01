33.500 besøkte Sarpsborg scene i 2016

Sarpsborg24

Drøyt 33.000 mennesker var innenfor dørene på Sarpsborg scene i 2016, og totalt ble det omsatt billetter for 5,4 millioner kroner, melder Sarpsborg Scene i en pressemelding.

- Dette er veldig gledelige tall, som både viser at det er behov for en profesjonell kulturscene i Sarpsborg, og at de ansatte på huset gjør en veldig god jobb, mener Titlestad.

Totalt er det gjennomført 127 store og små arrangementer i teatersalen, Folkets Bar og Galleri St. Marie gjennom året.

- Det gir et snitt på 2,4 arrangementer i uka. Da er det verdt å merke seg at scenen var stengt to måneder på sommeren. Vi har hatt et enormt høyt aktivitetsnivå i 2016, egentlig høyere enn vi har bemanning til. Men det har vært et spesielt år for byen som vi har ønsket å bidra til, poengterer Titlestad. Sarpsborg scene har alene omsatt billetter for om lag 5,4 millioner kroner i 2016. Disse pengene fordeles mellom billettselskapet, arrangør/artist og Sarpsborg scene. I tillegg til denne omsetningen kommer omsetningen i baren og garderoben, som drives av Sten Johnsen Restaurantdrift AS.

- Undersøkelser fra andre kulturhus tyder også på at arrangementene våre genererer et beløp på flere millioner kroner til det øvrige næringslivet i byen, kanskje spesielt for utelivsbransjen, sier Titlestad, og viser til en oppgave gjort ved Høgskolen i Østfold for Brygga kultursal i Halden i 2015. 20 prosent av publikummerne la igjen 644 kroner hver før og etter hvert arrangement.

- Dette forbruket kommer i tillegg til selve billettprisen, og forteller at kulturaktiviteter gir viktig omsetning utenfor selve arrangementet og kulturverdien, sier Halvor Titlestad.