10 tips for en trygg nyttårsfeiring

Sarpsborg24

- Husk å skaffe beskyttelsesbriller. Også de som står i nærheten av oppskytingen bør ha dette. Slike briller deles ut gratis hos de fleste fyrverkeriutsalg, sier han.

Pass på barna

Aldersgrensen for å kjøpe og bruke fyrverkeri i klasse 1b (stjerneskudd og lignende), er 16 år. For alt annet fyrverkeri er aldersgrensen 18 år.

- Det er de voksnes ansvar at barn ikke kommer i nærheten av fyrverkeri, så sjekk hva de større barna holder på med nyttårsaften, i stedet for å ta det ekstra glasset. Barn kan bruke stjerneskudd dersom voksne sørger for riktig bruk. Stjerneskudd skal bare brukes ute, og skal holdes på god avstand fra eget og andres ansikt. Også ved bruk av stjerneskudd er det viktig å bruke beskyttelsesbriller, slik at barna ikke får gnister i øynene, sier Wiig.

Han ber også folk om å være forsiktige med kinesiske lykter:

- Det blir som å sende av gårde et lite bål. De svevende lyktene flyr i opptil 800 meters høyde, brenner i 20-40 minutter, og kan fly mange kilometer. Dersom lykten fortsatt brenner når den lander, er det stor fare for brann i bygninger eller vegetasjon.

Kan miste erstatning

Før nyttårsaften 2008/2009 ble det innført forbud mot privat bruk av raketter med styrepinne. Bruker du ulovlig fyrverkeri som fører til skade på personer eller eiendom, risikerer du både straff og avkorting i erstatningen fra forsikringsselskapet:

- Skyter du opp ulovlige raketter som fører til brannskader på eget hus eller fritidsbolig, kan erstatningen fra forsikringsselskapet bli redusert. Hvis de ulovlige rakettene forårsaker skader på andres eiendom, risikerer du et større erstatningskrav, i tillegg til bøter eller annen straff fra politiet, sier Wiig.

Gode råd for en trygg nyttårsfeiring:

1.Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet. Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte. Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

5. Bruk tennstav. Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

6. Bruk beskyttelsesbrillerFor å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på. Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk. Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

9. Hold god avstand fra oppskytingen. Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader.

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

(Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)