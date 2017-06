– Voldtatt i oktober – pågrep mann et halvt år senere

Roganytt

Ifølge politiadvokat Maren Sagvaag Retland fant voldtekten sted i Stavanger i oktober i fjor.

Nå er en 45 år gammel mann fra Romania siktet i saken.

– Bakgrunnen for det var at fornærmede ble sjekket med tanke på DNA-spor. I vår en gang fikk vi et treff i DNA-registeret og kom fram til denne personen, sier Retland til RA.

Ifølge Retland har fornærmede forklart at hun ble voldtatt av flere menn.

– Men så langt er det bare en person som er siktet i saken. Etterforskningen vår nå vil dreie seg om ham, og eventuelle andre gjerningsmenn, sier Retland.

Ifølge Retland mener politiet at det både er unndragelsesfare og bevisforspillelsesfare.

Ba om forlenget varetekt

45-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet i slutten av mai i år.

Onsdag ba Retland om at han ble fengslet i nye fire uker og Stavanger tingrett kom til at hun skulle få medhold i dette.

Odd Rune Torstrup, 45-åringens forsvarer, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld når det gjelder siktelsen mot ham.

– Har aldri møtt kvinnen

– Men at han fortsatt ble varetektsfengslet var forventet, sier Torstrup til RA og fortsetter:

– Jeg har begjært om ytterligere etterforskning når det gjelder en personkonfrontasjon, DNA og undersøkelser om min klients bevegelser basert på tele- og bankdata, sier advokaten.

Torstrup opplyser videre at hans klient hevder at at han aldri har møtt den fornærmede kvinnen i saken.

– Vi må se om det er gjort noen feil når det gjelder vurderingene av DNA-materialet, sier Torstrup til RA.

Stavanger tingrett kom til at det var skjellig grunn til mistanke og at mistankegrunnlaget ikke var svekket siden forrige rettsmøte.

Fare for unndragelse

Når det gjaldt unndragelsesfare kom Stavanger tingrett at det var dette.

I den forbindelse viste retten til at 45-åringen kommer fra Romania, og at han også har tilknytning til andre land som Italia og Spania.

Retten la også vekt på at 45-åringen risikerer en lengre ubetinget fengselsstraff dersom han dømmes i saken, og at faren for at han vil unndra seg dette, dersom han løslates, framstår som åpenbar og betydelig.

Retten kom også til at fortsatt varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep.

Blant annet ble det vist til at saken kunne etterforskes ferdig i løpet av én til to fengslingsperioder og at hovedforhandling kan forhåndsberammes til høsten.

Stavanger tingrett besluttet at 45-åringen kan holdes fengslet fram til den 19. juli i år.