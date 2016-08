Vold, utelivsbråk og innbrudd

En rute er knust i Olav Vs gate, og gjerningsmann har brutt opp et kassapparat. Politiet søkte i natt etter gjerningsperson(er). Politiet oppretter sak, og har sikret spor fra åstedet.

Like greit gikk det ikke med en annen beruset person på Skagen. Vedkommende ble kjørt i arrest, og anmeldes for å ikke etterkomme politiets pålegg. Sak opprettet. En beruset person ble også bortvist fra Stavanger sentrum.

Et utested på Skagen meldte i løpet av natten fra om problemer med en gjest. Politiet på stedet beordret gjesten til å gå hjem og legge seg, noe han etterkom, melder operasjonslederen. Ingen sak opprettet.

Politiet har pågrepet én person, og opplyser at de måtte ta i bruk pepperspray for å få kontroll på vedkommende.

I natt kom det melding om at en drosjesjåfør var blir slått flere ganger av en beruset kunde, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER