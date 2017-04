Villmannskjøring i Byfjordtunnelen

Roganytt

Kjøreturen fant sted den 16. september i fjor.

Da hadde 25-åringen først vært på restaurant i Stavanger der han hadde drukket to øl.

Etterpå gikk han og de han var med til et annet utested hvor 25-åringen drakk to shots.

Omkring klokken 23.40 gikk turen mot Rennesøy og 25-åringen hadde med seg en kamerat i bilen.

Da de kom til Byfjordtunnelen var det kolonnekjøring i denne og 25-åringen kjørte relativt langt framme i kolonnen.

Mens de fortsatt var inne i tunnelen la 25-åringen seg ut i venstre fil i et forsøk på å kjøre forbi ledebilen.

Denne bremset imidlertid opp og plasserte seg midt i veibanen slik at 25-åringen ikke kom forbi.

Stanset kolonnen

Det førte til at hele kolonnen stoppet opp og 25-åringen rygget da bakover i venstre fil og forbi sin opprinnelige plassering. En av dem som befant seg i kolonnen så at 25-åringen kom til å treffe hans bil.

Han forsøkte å tute flere ganger på 25-åringen før han rygget inn i bilen hans.

Fulgte etter

Etter sammenstøtet kjørte 25-åringen tilbake til sin opprinnelige plass i kolonnen.

Denne fortsatte gjennom Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen til Rennesøy.

Her fulgte mannen som hadde fått bilen sin skadet etter 25-åringen til en bolig på Rennesøy.

Her stoppet 25-åringen og slapp av kameraten.

Da mannen konfronterte 25-åringen med skadene på bilen nektet han for hendelsen.

Han nektet også å signere på skademeldingen. Det førte til at politiet ble varslet. Da 25-åringen kom hjem drakk han litt av en whiskyflaske og gikk til sengs.

Rundt klokken 01.00 kom fire uniformerte politibetjenter til leiligheten til 25-åringen.

Politiet brøt opp døren

Etter å ha ringt på flere ganger ble døren brutt opp og 25-åringen våknet av bråket.

Da han kom inn i stuen så han at politiet var utstyrt med skjold og hjelmer og han kom videre med en rekke ukvemsord mot dem.

Blant annet kalte ham dem for «pikkskaller».

25-åringen ble tatt med til legevakten der blodprøven viste at han hadde en promille på 1,57. Av en eller annen grunn ble ikke mannen dømt for promillekjøring, men for etterfølgende alkoholnytelse.

Stavanger tingrett mente at 25-åringen må ha forstått at kjøringen hans kunne medføre politietterforskning.

Straffen ble fengsel i 27 dager og han må også betale 39.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 18 måneder og må avlegge førerprøven på nytt.

I tillegg må han også ut med 5000 kroner i sakskostnader.

Odd Rune Torstrup, 25-åringens forsvarer, sier at dommen ikke kommer til å bli anket.

– Dommen er riktig. Alle vet at de ikke skal drikke alkohol etter et trafikkuhell, sier Torstrup til RA.