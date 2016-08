Vaktmesterfirma på Randaberg slått konkurs

Roganytt

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at boet til en 34 år gammel mann ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

34-åringen har drevet et vaktmesterfirma på Randaberg og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 449.522 kroner.

Kravet stammer fra utskrevet forskuddsskatt fra 2014 og i år samt restskatt fra årene 2010, 2011, 2012 og 2014.

34-åringen møtte i retten den 23. juni, men fikk da utsettelse av retten til å betale gjelden.

I rettsmøtet fredag erkjente han å skylde det aktuelle beløpet. Han erkjente også å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Stavanger tingrett la til grunn at Kemneren i Stavanger har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste i den forbindelse til at det er holdt utleggsforretning mot 34-åringen med intet til utlegg.

Det ble videre lagt til grunn at 34-åringen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 3. oktober i år.