Våknet opp med død kvinne i sengen

Hendelsen fant sted på et hotell i Haugesund den 31. mars i fjor.

Forut for dette hadde 51-åringen fra Bergen avtalt med en ung kvinne å kjøpe seksuelle tjenester av henne.

For dette skulle hun både få narkotiske tabletter og penger.

51-åringen forklarte i retten at de hadde avklart dette på forhånd, at han hentet henne på veien og at de tok inn på et hotell i Haugesund.

Livløs i sengen

På hotellet hadde de seksuell omgang og 51-åringen hadde betalt for at kvinnen skulle overnatte hos ham.

Da 51-åringen våknet på formiddagen den aktuelle dagen fant han kvinnen livløs i sengen ved siden av seg.

Han tilkalte hjelp, men kvinnen var død.

Blodprøve viste at kvinnen hadde brukt de narkotiske tablettene som 51-åringen hadde tatt med til henne, og det førte igjen til at 51-åringen ble siktet for uaktsomt drap i forbindelse med dødsfallet.

Sør-Vest politidistrikt innstilte på at det ble tatt ut tiltale mot 51-åringen, men det endte med at Rogaland statsadvokatembeter henla saken og begrunnet dette med bevisets stilling.

– Skjerpende

Henleggelsen har senere blitt stadfestet av riksadvokaten.

Når han nylig møtte i Haugaland tingrett var han tiltalt for å ha oppbevart narkotiske tabletter, for å ha overdratt noen av disse til kvinnen og for å ha kjøpt seksuelle tjenester av henne.

«I skjerpende retning har retten lagt vekt på at tiltalte kjøpte sex hos en sårbar ung kvinne som hadde problemer med rus. Han skaffet henne illegale rusmidler som en del av betalingen for at han skulle få ha sex med henne», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til 90 dager i fengsel der 45 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 7500 kroner i saksomkostninger.

