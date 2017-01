Utvider siktelsen mot 32-åring

Roganytt

Den 32 år gamle mannen, som er siktet for drapet på Mark Ole Jensen (52) i et bolighus på Røyneberg i Sola kommune like før klokken 16.00 søndag 29. januar, er nå også siktet for drapsforsøk mot en annen person.

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Opplysninger som har kommet fram i saken gjør at vi nå utvider siktelsen mot ham. Nå er 32-åringen i tillegg til drapssiktelsen siktet for drapsforsøk mot en 25 år gammel mann, sier Erik W. Rand, påtaleansvarlig i Sør-Vest politidistrikt.

Sosial sammenkomst

Den avdøde 52-åringen, 25-åringen og siktede var gjester i en sosial sammenkomst i det aktuelle huset på Røyneberg.

Opplysninger i saken tyder på at den 32 år gamle mannen som er siktet for forsettlig drap og drapsforsøk hadde en kortvarig permisjon fra Stavanger universitetssjukehus.

Flere avhør

Politiet har iverksatt en etterforskning for å avklare dette og har opprettet en egen sak på dette forholdet.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen. Her må vi undersøke hva som har skjedd. Flere avhør er planlagt innen kort tid, sier Lars Fredrik Bråten, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.

Siktet blir framstilt for varetektsfengsling i fire uker i Stavanger tingrett klokken 12.00 i dag.

