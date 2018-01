Ut i Naturen slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at Ut i Naturen AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 97.000 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt og avgifter.

Ut i naturen har holdt til i Støperigata helt nede ved sjøen siden 2008.

Før dette lå Ut i Naturen i Sandvigå.

Butikken har solgt kajakker, kajakkutstyr og klatreutstyr.

Ut i Naturen AS har også drevet kajakkhotell med plass til 230 kajakker.

Butikken omsatte i 2016 for 4,3 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 210.000 kroner.

Ingen fra Ut i Naturen AS møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett torsdag og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

I den forbindelse viste retten til konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet er lovlig forkynt for skyldneren den 22. desember i fjor.

Stavanger tingrett kom til at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at Ut i Naturen AS kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Bie sier til RA at han har vært i kontakt ned skyldneren og foretatt en foreløpig nedstengning av butikken.

– Det er snakk om et relativt beskjedent beløp. Jeg vil derfor se på muligheten for en ordning der kreditorgjelden blir dekket og selskapet levert tilbake til skyldneren, sier Bie til RA og fortsetter:

– Men det er veldig tidlig enda. Vi får se konturene av hva det blir til i neste uke.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. februar i år.

