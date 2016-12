Tyv stjal sykkel fra advokat, men ikke Asfalt-bladene til kamerat

Roganytt

Blant annet var han utenfor kontoret til Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co den 12. juni i år.

I den forbindelse forsynte han seg med en sykkel tilhørende advokatkontoret.

30. juni tok han seg inn i en bod på Jørpeland.

Her forsynte han seg med sen sykkel, en fiskestang og diverse andre gjenstander.

Manne var også tiltalt for å ha tatt seg inn i boligen til en bekjent og stjålet diverse gjenstander fra ham.

Blant annet 15 Asfalt-blader, en MacBook air, 1500 kroner i kontanter og flere andre gjenstander.

I retten erkjente han å ha tatt Macbooken og en kodebrikke, men ikke de andre gjenstandene.

Ifølge 58-åringen var han også på besøk hos fornærmede når han tok gjenstandene.

Retten la til grunn at han hadde tatt det han hadde erkjent, og at han hadde kommet seg inn i boligen ved hjelp av nøkler han hadde tatt fra fornærmede.

58-åringen ble også dømt for vold mot en mann, for diverse skadeverk, for å ha truet en mann med en brødkniv og for å ha forsøkt å slå vedkommende med en vedkubbe.

I forbindelse med straffeutmålingen la Stavanger tingrett vekt på at 58-åringen er dømt 46 ganger tidligere i all hovedsak for tilsvarende saker.

Denne gangen ble straffen fengsel i åtte måneder.

Han må også betale omkring 50.000 kroner i erstatning til mannen som han slo.