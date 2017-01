Tyv stjal munnspill

Roganytt

Da 37-åringen nylig møtte i retten erkjente han straffskyld for samtlige poster i tiltalen.

Det alvorligste forholdet var et innbruddstyveri, skjønt utbyttet av dette var relativt magert.

– Hos venninnens far

5. januar i fjor tok han seg inn i en bolig på Ullandhaug ved å knuse et vindu.

Fra boligen forsynte han seg med et munnspill, to pakker med rulletobakk, et multiverktøy, en kortstokk og en vinkork i sølv.

37-åringen forklarte i retten at innbruddet fant sted sammen med en venninne og at det var henne som knuste vinduet.

Han forklarte også at venninnen hadde sagt at boligen de brøt seg inn tilhørte hennes far.

Dette fant sted i en periode da 37-åringen brukte mye rusmidler, og ifølge 37-åringen ville han ikke ha gjort dette dersom han var edru.

Retten kom til at han utvilsomt måtte ha skjønt at det han gjorde var galt, at han hadde handlet med forsett i vinnings hensikt og at han skulle dømmes for forholdet.

I tillegg måtte også 37-åringen svare for flere forhold.

Ruskjørte til Lar

Blant annet oppbevarte han 7,8 gram amfetamin i Bergelandsgata den 7. desember 2015.

Den 20. august 2015, omkring klokken 12.05 kjørte han også bil i Lagårdsveien samtidig som han var påvirket av hasj og narkotiske tabletter.

Kjøreturen fant også sted uten at 37-åringen hadde gyldig førerkort.

Ifølge 37-åringen hadde han lånt bilen til en kamerat og kjøreturen fant sted i forbindelse med at han skulle få Lar-behandling den aktuelle dagen.

Han ble pågrepet av politiet da han var framme hos Lar Stavanger på Lagårdsveien.

Også den 15. mars i fjor kjørte han bil uten å ha gyldig førerkort.

Stjal CD-plater

14. april i fjor forsynte han seg med tre CD-plater fra en bil som sto parkert på Storhaug.

37-åringen ble også dømt for flere forhold som går på besittelse av diverse narkotika og bæring av kniv uten aktverdig formål.

Politiadvokat Are Nygård Bergh la ned påstand om at 37-åringen ble dømt til fengsel i fem måneder der disse ble gjort betinget med en prøvetid på fem år.

Gunnar Øystein Helgevold, 37-åringens forsvarer, ba om at hans klient ble anset på mildeste måte.

Mistet førerrett for alltid

Stavanger tingrett viste til at 37-åringen er dømt for ruskjøring en rekke ganger tidligere.

Til tross for at 37-åringen nå er i en rehabiliteringssituasjon, mente retten at det ville stride mot den allmenne rettsfølelse dersom han ikke måtte sone i fengsel.

Dermed ble straffen 60 dager i fengsel der 30 av disse ble gjort betinget.

Han mistet også førerretten for alltid.

Helgevold sier til RA at han og hans klient ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket.