– Tyv stjal kunst

Roganytt

Ifølge tiltalen skal 43-åringen ha vært på en kunstutstilling på Straen Senteret 25. april i fjor.

Der skal han ha forsynt seg med et bilde som var malt av Vebjørn Sand til en verdi av 25.000 kroner.

43-åringen er også tiltalt for to boliginnbrudd der han skal ha stjålet diverse gjenstander i fjor sommer.

LES OGSÅ: Butikk i Straen Senteret har gått konkurs

7. august i fjor skal han også ha tatt seg inn i flere boder på Stokka der han skal ha forsynt seg med sykler og andre gjenstander.

Han er også tiltalt for brutt seg inn i flere biler der han har tatt diverse gjenstander.

– Sovnet

8. mai i fjor skal han også ha tatt seg inn i en Toyota Hiace tilhørende Stavanger natur og idrettservice.

Ifølge tiltalen var hensikten med dette å kjøre bilen.

LES OGSÅ: Hadde pistol og halvannet kilo marihuana

Grunnen til at han ikke gjorde dette var at han skal ha sovnet under forsøket på å stjele bilen.

Noen dager senere skal 43-åringen, sammen med en kamerat, ha lyktes i å stjele en tilsvarende bil i Lyngdal.

Turen gikk til Grimstad hvor de ble stoppet av politiet.

43-åringen må også svare for en rekke andre biltyverier og innbrudd i biler.

– Påvirket

25. juni i fjor skal han sammen med en kvinne ha stjålet en båt i Kristiansand.

Tiltalen lyder også på at han i løpet av 2016 skal ha ført bil hele seks ganger mens han var påvirket av narkotika.

LES OGSÅ: – Mishandlet sønn (3)

I tillegg er han tiltalt for en rekke tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort, uaktsom kjøring, bruk og besittelse av narkotika og tyveri av post fra boliger på Tasta.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 20. og 23. januar i år.

Anne Kroken er 43-åringens forsvarer og politiadvokat Kristin Aasberg Ueland skal være aktor i saken.