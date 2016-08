Personen ble pågrepet med en sekk full av tyvgods. Vedkommende siktes også for ruspåvirket kjøring.

Like etter han hadde stjålet bilen i Osalandsvegen på Høle, kjørte nemlig tyven i grøften.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER