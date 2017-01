Tvungent psykisk helsevern for mordbrann

Roganytt

Da 43-åringen møtte i retten før jul, var han tiltalt etter den såkalte mordbrannparagrafen.

Den 16. desember kom Stavanger tingrett til at han hadde begått de handlingene han var tiltalt for.

Grunnlaget for tiltalen er at mannen omkring klokken 23.40 31. desember 2015 i en bolig i Nymansveien på Storhaug skal ha antent en leilighet i en kommunal bolig med fire boenheter. Som en følge av dette oppsto det brann og røykutvikling.

«Foruten ham selv i leiligheten i andre etasje, oppholdt tre andre beboere seg i første etasje i boligen, og en eller flere av disse kunne lett ha omkommet dersom brannen ikke hadde blitt oppdaget og varslet i tide», heter det i tiltalen.

43-åringen var også tiltalt for en brannstiftelse den påfølgende dagen. Denne skal ha funnet sted i mannens bolig på Midjord, like i nærheten av stedet for den andre brannen.

Ifølge tiltalen skal mannen omkring klokken 14.30 1. januar i år, i et kommunalt leilighetsbygg med fem leiligheter, ha antent brennbart materiale foran inngangsdøren inne i sin leilighet i andre etasje.

Kunne lett ha omkommet

«Det oppsto brann og kraftig røykutvikling. En kvinne som ble holdt tilbake i leiligheten mot sin vilje, kunne – foruten ham selv – lett ha omkommet dersom hun ikke hadde blitt reddet ut av politipatruljer på stedet», heter det i tiltalen.

43-åringen ble som en følge av den siste brannen pågrepet, og har siden vært varetektsfengslet.

Tidligere denne uken var straffespørsmålet oppe til behandling, og nå har Stavanger tingrett kommet til at han skal dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

«Retten finner det klart at det hefter en slik kvalifisert tvil rundt hvorvidt tiltalte var psykotisk eller ei på handlingstiden at han må bli å frifinne», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at vilkårene var til stede for å dømme ham til overføring til tvungent psykisk helsevern.

I den forbindelse viste retten til at det var begått en alvorlig forbrytelse og vilkåret «når det anses nødvendig for å verne andres liv helse eller frihet».

Retten kom videre til at det var en kvalifisert og reell fare for nye ildspåsettelser dersom 43-åringen på nytt blir psykotisk.

Han ble også dømt til å betale den fornærmede kvinnen 50.000 kroner i oppreisningserstatning og til sammen 260.000 kroner i erstatning for skader som ble påført i brannene.