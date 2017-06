Trøbbel med tilhengeren

Roganytt

Dagens trafikkontrollen på E39 ved Krossmoen kontrollstasjon ble holdt mellom klokken 08.00 og 14.00. 158 kjøretøy var inne på kontrollplassen, av disse ble 25 kjøretøy plukket ut for ytterligere kontroll.

En sjåfør som kjørte bil med tilhenger hadde ikke gyldig førerrett for denne kombinasjon. Det var i dette tilfelle krav om å inneha førerrett for klasse BE.

Resultatet ble at sjåføren måtte sette fra seg tilhengeren på kontrollplassen og sjåføren ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett.

– Skal man kjøre personbil med påkoblet tilhenger og er i tvil om man har lov å kjøre den aktuelle kombinasjonen, kan man gå inn på Vegvesenets tilhengerkalkulator for å sjekke om man har lov å kjøre, opplyser kontrolleder Arnstein Stangeland.

Tilhengerkalkulatoren finner du her.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket at en sjåfør utførte godstransport med varebil påmontert tilhenger uten å benytte sjåførkort i fartsskriveren.

Når den sammenlagte totalvekt på bil og tilhenger er over 3500 kg og det utføres næringsmessig godstransport er man underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Forholdet blir anmeldt og videre kjøring ble ikke tillatt.

Dårlig sikring av last

Dokumentkontrollen viste at en sjåfør ikke hadde med seg vognkort. Det ble ilagt trafikkgebyr på 500 kroner.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på tre kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forskriftsmessig før videre kjøring.

Vektkontrollen viste at et kjøretøy var overlastet i forhold til det som er lovlig. Resultatet ble omlasting til lovlig vekt før transporten kunne fortsette.

Bremsekontrollen viste mangelfull bremsevirkning på et kjøretøy. Resultatet ble kort frist for utbedring av feilen.

To sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu. Det ble gitt pålegg om å fjerne gjenstandene før videre kjøring.