Treningssenterkjede er konkurs

Roganytt

Fredag var treningssenterkjeden Icon og meldte oppbud hos Oslo Byfogdembeter.

Icon har hatt åtte treningssentre som har blitt drevet av selskapet Noci 2 AS.

42,2 millioner i gjeld

Et av disse er i Sandnes og et i Stavanger. De Øvrige befinner seg på Skøyen, Årvoll, Bekkestua, Grorud og Manglerud.

I tillegg har kjeden et senter på Lillestrøm som har drevet under navnet Noci 1 AS.

Når det gjelder Noci 2 AS ble det opplyst at gjelden er på 42,2 millioner kroner og at aktiva har en anslått verdi på 25,4 millioner kroner.

Virksomheten har inntil nylig vært igangværende og 230 ansatte omfattes av konkursen.

Når det gjelder Noci 1 AS ble det opplyst at gjelden er på 25,7 millioner kroner og at verdien på aktiva er på 2,3 millioner kroner.

Her omfattes 77 ansatte av konkursen.

Advokat Leif Petter Madsen er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med begge konkursene.

Icon overtok treningssentrene til kjeden Sats Elixia for en tid tilbake.

Madsen sier til RA at når det gjelder gjelden til Noci 2 AS så er omkring 20 millioner kroner av denne til Sats Elixia i forbindelse med overtakelsen.

– I tillegg har de omkring ti millioner kroner i gjeld til et morselskap, sier Madsen til RA.

Stengte dører

Mandag kom Icons medlemmer til stengte dører på treningssenterets lokaler i Sandnes.

– Icon i Sandnes har stengt, mens driften i Stavanger fortsetter med nye personer som har overtatt denne, sier Madsen til RA.

Skiftesamlinger i de to selskapene vil bli avholdt den 9. september i år.