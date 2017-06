Tre menn pågrepet for voldtekt av mann i Stavanger

Roganytt

Natt til søndag mottok operasjonssentralen melding om tre voldtekter i distriktet. En på Jæren og to i Stavanger.

– Saken på Jæren og den ene saken i Stavanger synes avklart etter avhør og undersøkelser til trolig å ikke være voldtektssaker, opplyser operasjonsleder på Twitter.

I den andre saken fra Stavanger er det pågrepet tre menn som er siktet for voldtekt av en annen mann. Alle involverte er i tyveårene.

– Vi har pågrepet tre menn som skal ha voldtatt en fjerde mann innendørs på en adresse. Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, og de siktede har ikke avgitt forklaring ennå, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Han forteller til VG at den fornærmede mannen er sendt til voldtektsmottaket for undersøkelser, og at politiet holder på med tekniske undersøkelser.