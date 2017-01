Tre i veibanen på Sunde og Randaberg

Roganytt

Ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt kan det se ut til at stormen blåste over uten de store ødeleggelsene.

Fra Sunde meldes det dog at et veltet tre sperrer Ragbakken slik at kjøretøy må kjøre opp på fortauet for å komme forbi. Kommunen tar seg av opprydningen, melder operasjonslederen.

Et tre har også havnet delvis over veibanen på Randabergveien ved Harestad Skole. Her er det Statens vegvesen som sørger for opprydning.