Tre førerkortbeslag i 60-sone

Tre førerkort ble beslaglagt. Høyeste målte hastighet var 90 kilomter i timen i 60-sone.

Ni forenklede forelegg ble skrevet ut for hastighetsoverskridelse og to forenklede forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon.

Dette er det operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt som melder på Twitter.