Tre biler stjålet i løpet av natten

Det er også kommet melding om at Toyota Corolla med registreringsnummer RJ15237 er stjålet i Stavanger i løpet av natten.

Klokken 10.00 kom det melding om at en beige Chevrolet Suburban var stjålet fra Sandnes i natt. Bilen har registreringsnummer BP67480.

Litt over klokken 06.00 lørdag morgen kom det melding om at en sølvfarget Mercedes 180 var stjålet fra Taugata i Stavanger.

