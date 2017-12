Trafikkuhell ved Byfjordtunnelen

Roganytt

Like før klokken 16.30 meldte politiet om et trafikkuhell ved inngangen til Byfjordtunellen på Randabergsiden.

– Ikke personskade. Store materielle skader på et kjøretøy. Står noe til hinder, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Klokken 16.44 melder politiet at trafikken nå går som normalt forbi ulykkesstedet.

– Skadet bil er ute av veibanen. En lyktestolpe er kjørt ned og det er veldig glatt ved tunnelinngangen, opplyser politiet.

– Vi er litt overrasket over at det var glatt på E39, men det er det. Vi har fått melding om glatte veier på begge sider av fjorden. Det er glatt både på hovedveier og sideveier, så her er det bare å kjøre etter forholdene, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.