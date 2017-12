– Tømte brannslukningsapparat på politibil

Roganytt

Hendelsen fant sted på bed & breakfast-sted i Stavanger omkring klokken 16.40 den 4. april i år.

Politiet kom til stedet, sa at de var fra politiet og ropte til 49-åringen at han måtte komme ned.

På dette tidspunktet skal 49-åringen ha stått på en nødtrapp i tredje etasje.

I stedet skal 49-åringen ha kastet en seng, en madrass og et vindu mot politibetjentene.

LES OGSÅ: Mann gikk amok på Nav-kontor

Mannen skal også ha sagt at «han skulle ødelegge alt som er inne» og «at dere må skyte meg».

I forbindelse med at en politibetjent skal ha forsøkt å ta seg inn i bygningen skal 49-åringen også ha kastet kopper og en vase etter ham.

49-åringen skal også ha kommet med drapstrusler overfor en ansatt på stedet.

Tiltalen lyder også på skadeverk. I forbindelse med at han skal ha tømt et brannslukningsapparat så førte dette til at sprinkleranlegget ble utløst, noe som førte til store skader på bygningen.

Han skal også ha kastet et vindu på og tømt et brannslukningsapparat på en politibil slik at denne tilsmusset og overstrødd av glassbiter.

LES OGSÅ: Ble ganske så sur da han så meldinger der eksen inviterte andre til intim kontakt