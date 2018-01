Roganytt

7. februar i fjor hadde Utrykningspolitiet (UP) en atferdskontroll ved Karmsund videregående skole hvor de observerte trafikken som gikk sørover i Salhusveien med kikkert som sto montert på stativ.

Det var optimale forhold for kontrollen med oppholdsvær, sol og blå himmel.

Klokken 12.30 den aktuelle dagen observerte en politibetjent at en 31 år gammel mann satt med mobiltelefonen sin i høyre hånd. Han observerte også at 31-åringens blikk skiftet mellom telefonen og veien.

Som en følge av dette ble bilen stanset og 31-åringen la ned telefonen ved girspaken.

LES OGSÅ: Tok p-bot til retten – det skulle han ikke ha gjort

Ba om å få se bilde

31-åringen nektet for å ha snakket i eller brukt telefonen og ba om å få se film eller bilde av politiets observasjon.

Politiet forklarte at dette hadde de ikke, noe som førte til at 31-åringen ga uttrykk for at da sto det «ord mot ord» i saken.

Han ble tilbudt et forelegg på 1650 kroner, men har nektet å vedta dette.

Og dermed gikk saken til retten.

LES OGSÅ: Ble målt til 136 km/t – så fort kunne ikke bilen gå

Må betale 4000 kroner

Her forklarte han at det er umulig å snakke i telefonen i bilen han kjørte da denne kobler seg automatisk opp til det innebyggede handsfreesystemet via bluetooth.

Han forklarte og at han hadde lagt telefonen fra seg i setet ved siden av seg og at han ikke hadde rørt denne før han ble stanset.

Det mente ikke retten var tilfelle og la avgjørende vekt på forklaringen til politiet.

Dermed ble han dømt til å betale 2000 kroner i bot og i tillegg må han ut med 2000 kroner i saksomkostninger.

«Retten klan overhodet ikke se at det har vært noen som helst rimelig grunn for tiltale til å føre saken for retten og hans nektelse av straffskyld framstår som et forsøk på unndra seg straffansvar», heter det i dommen fra Haugaland tingrett.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex