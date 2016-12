Roganytt

Klokken 09.17 søndag fikk politiet melding om innbrudd i en bolig i Møllegata i Stavanger.

Ifølge politiet skal tyvene ha tatt seg inn via et vindu og ut via en terrassedør.

Tyveriet skal ha funnet sted mens alle i boligen sov og gjenstandene som ble stjålet var julegaver.

Politiet har vært på stedet og foretatt en åstedsundersøkelse.

Det er opprettet sak på forholdet.