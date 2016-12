To menn (21) gikk amok på utested

Roganytt

Klokken 02.30 melder operasjonsleder i Stavanger politidistrikt om skadeverk på bygning og ordensforstyrrelse.

To menn begge 21 år, blir anmeldt for henholdsvis å ha knust en rute på et utested, samt slått til en dørvakt på samme sted.

– Begge to innbragt, og innsatt i arrest, melder operasjonsleder.