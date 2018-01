Roganytt

Hendelsen skjedde på Hellvik i Rogaland.

Mannen var tiltalt for forsettlig drap, og statsadvokat Tormod Haugnes hadde lagt ned påstand om tolv års fengsel, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Vi er glade for at han er frifunnet for drap, men uenig i domfellelsen for dødsvold og rettens vurdering av nødverge. Vi kommer tilbake til saken innen ankefristen på to uker, sier 51-åringens forsvarer, John Christian Elden.

Hendelsen skjedde natt til 16. oktober 2016. De to brødrene var på fest den kvelden, hvor det ble drukket betydelige mengder alkohol.

Etter festen dro de hjem til tiltalte, hvor det oppsto et basketak. Tiltalte, som ikke husker stort fra kvelden, sa i retten at han må ha knivstukket broren i selvforsvar.