Syv fikk ikke kjøre videre

Roganytt

56 kjøretøy var innom Statens vegvesens kontrollplass på E 39 ved Sokn tirsdag.

21 av disse ble tatt til side for nærmere kontroll.

Syv forbud

Det resulterte i to bruksforbud for sikthindrende gjenstander, fire for mangelfull lastesikring og ett for feil justert underkjøringshinder.

– Hovedfokus i dag var på vekt, bremser, avgifter, lastesikkring og dokumenter. Fire kjøretøy fikk skriftlig varsel for tekniske mangler, opplyser Statens vegvesen i sin kontrollrapport.

