Sushisted slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte boet til selskapet Eu Asia AS tatt under rettens behandling som konkursbo.

Eu Asia AS er selskapet bak Sushi Mat på Nytorget.

LES OGSÅ: Budfirma har gått konkurs

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 32.811 kroner som gjelder utestående merverdi avgift for 2. og 4. termin i fjor.

I rettsmøtet opplyste styrelederen at Stavanger kommune hadde stengt stedet den 20. januar i år på grunn av manglende serveringsbevilling.

Styreleder opplyste også selskapet også har annen gjeld, blant annet husleie, som gjør at det er vanskelig å gjøre opp kravet.

LES OGSÅ: Hotell har gått konkurs

Han viste også til at det ikke er betalt ut lønn det siste året.

Ifølge styreleder ønsket han å betale og ba om å få utsettelse for å kunne gjøre dette.

Skatt Vest opplyste at det ikke er ønskelig med noen utsettelse og viste til at det eldste kravet var over seks måneder gammelt.

LES OGSÅ: Klesbutikk i Stavanger har gått konkurs

Skatt Vest viste også til at stedet var stengt på grunn av manglende serveringsbevilling.

Stavanger tingrett kom til at det ikke skulle gis noen utsettelse.

Retten viste også til at det var holdt utleggsforretning mo skyldneren med intet til utlegg.

LES OGSÅ: Elektrikerfirma tvangsoppløst

Retten la også til grunn at Eu Asia var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 16. mars i år.