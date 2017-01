Strippeklubb konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte boet til Vip Sure Service AS tatt under rettens behandling som konkursbo.

Vip Sure Service AS har drevet den omdiskuterte strippeklubben Money Talks i Sandnes.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 266.751 kroner i skyldig merverdiavgift.

LES OGSÅ: Money Talks fikk nei av Høyesterett

Innehaver av Vip Sure Service AS erkjente å skylde Skatt Vest det aktuelle beløpet.

Han opplyste også at det ikke hadde vært noen aktivitet i selskapet siden slutten av 2015.

Alle ansatte er sagt opp og selskapet skylder noe lønn og feriepenger.

LES OGSÅ: Verktøyfirma konkurs

Ifølge innehaveren har det ikke lykkes å få tak i disse, da de oppholder seg i utlandet.

I tillegg opplyste han at han trodde selskapet har en leverandørgjeld på 200.000 til 300.000 kroner og at selskapet har ingen eiendeler av verdi.

Jæren tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Bilfirma har gått konkurs

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot Vip Sure Service AS med intet til utlegg.

Retten kom til at selskapet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 9. mars i år.