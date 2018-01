Roganytt

Mannskaper fra Statens vegvesen kjørte onsdag rundt om i Stavanger og hadde kontroll flere plasser.

Det groveste regelbruddet sørget en krokløftbil med container for. Her ble overhenget målt til 1,9 meter. Dette kan være maks 40 centimeter, oppplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er klart at dette kjøretøyet er en stor fare for annen trafikk. Her ble det ilagt bruksforbud. Kontaineren måtte settes av på stedet og hentes av egnet kjøretøy, forteller kontrolleder Leif Skretting.

Blant øvrige funn var fire andre sjåfører som fikk bruksforbud på grunn av dårlig lastsikring.

Én varebil med tilhenger ble veid og var for tung. Her måtte det hentes en del last av annet kjøretøy.

Et kjøretøy kunne ikke dokumentere kontroll på kranen.