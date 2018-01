Roganytt

Kontrollører fra Statens vegvesen sjekket tunge kjøretøy på E 39 ved Sokn kontrollstasjon søndag kveld.

Der ble det blant annet avdekket at et kjøretøy som trakk en tilhenger med en traktor hadde så dårlige bremser på tilhengeren at det ble ilagt bruksforbud.

Sjåføren hadde imidlertid verktøy medbrakt i bilen og var nevenyttig slik at han fikk justert bremsene på tilhengeren.

– Etter at han fikk vist at bremsene igjen fungerte kunne han fortsette kjøringen, opplyser Statens vegvesen,

59 kjøretøy kontrollert

Trafikkontrollen ble avholdt mellom klokken 17.00 og 23.00 søndag kveld, og totalt 59 kjøretøy var inne på kontrollplassen på Sokn.

Dokumentkontrollen viste også i dag at en sjåfør kjørte med motorvogn uten å medbringe vognkort, resultatet ble trafikkgebyr på 500 kroner.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på totalt fem kjøretøy, og det ble utstedt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

12 x bremsetest

Det ble i tillegg kjørt bremsetest i bremserulleprøver på 12 tunge kjøretøy, for å kontrollere at bremsevirkningen er innenfor kravet.

– Det ble her avdekket at ett kjøretøy ikke hadde tilfredsstillende bremsevirkning og det ble dermed utstedt mangellapp med kort frist for utbedring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.