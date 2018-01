Stjal pizzaskjærer, dusjgelé, hårfarge og øl

Roganytt

Blant annet er 32-åringen dømt for hele ti tyverier fra butikker i distriktet.

I perioden fra den 30. oktober 2015 fram til den 1. august i fjor har 32-åringen nasket en rekke gjenstander.

Blant annet har han tatt med seg en pizzaskjærer, øl/sider, dusjgelé, hårfarge og en jakke for å nevne noe.

13. februar i fjor brøt han seg inn i en garasje på Madla ved å knuse en garasjeport.

16. mai i fjor ble han tatt med 2,7 gram amfetamin i jakkelommen.

Den 3. juli i fjor stjal han også en bil og kjørte med denne til den ble parkert i et garasjeanlegg på Hinna.

Det hører med til historien at 32-åringen hadde stjålet to ulike kjennemerker og skrudd disse fast på bilen.

Slo inn dør

2. november 2015 knuste han en rute i en leilighet i på Madla.

Han slo også inn inngangsdøren på leiligheten med et brannslukningsapparat før han tømte pulveret fra dette i leiligheten.

Ifølge 32-åringen fant dette sted i forbindelse med at han hadde hatt flere konflikter med eieren av leiligheten, og at det toppet seg mellom dem denne dagen.

15. mai i fjor var 32-åringen på Kilden.

Der skadet han en detektor som var plassert ved en port til parkeringsanlegget.

Han ødela også en metalldør i parkeringsanlegget. Som en følge av skadeverket oppsto det skader for 27.700 kroner.

2. august i fjor ble han også pågrepet med en gasspistol mens han oppholdt seg i Stavanger sentrum.

Kastet malingsspann

23. september i fjor truet han tre menn med en kjøkkenkniv.

Stavanger tingrett kom også til at han skulle dømmes for å ha tatt bilder av en vekter uten hennes samtykke for så å true henne.

5. desember i fjor kastet han også et malingsspann i gulvet i en byggevarebutikk. Dette førte til at spannet ble ødelagt og malingen gjorde skade på andre varer, betjeningens klær og gulvet i butikken.

32-åringen kom med en uforbeholden tilståelse på de fleste punktene da han møtte i retten.

Politiadvokat Christine Kleppa frafalt flere punkt i tiltalen, men la ned påstand om at han skulle dømmes til fengsel i seks måneder.

Retten kom til at dette var en passende straff og han ble også dømt til å betale 5197 kroner i erstatning til byggevarebutikken.

