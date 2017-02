Stjal 86 PC-er fra arbeidsgiveren og solgte dem videre

Roganytt

Saken gikk nylig i Stavanger tingrett som en tilståelsessak der 30-åringen erkjente at han tatt PC-ene fra arbeidsgiveren for å betale ned en betydelig spillegjeld som han hadde opparbeidet seg over noen år.

Underslaget fant sted i perioden fra januar 2015 til mai 2016.

LES OGSÅ: Restaurant har gått konkurs

I denne perioden har systematisk brukt sin fullmakt til å bestille datautstyr fra sin arbeidsgiver og solgt dette videre til to faste kjøpere.

De 86 PC-ene det er snakk om er anslått til å ha en samlet verdi på 550.000 kroner.

På grunn av beløpets størrelse ble underslaget ansett som grovt.

LES OGSÅ: – Artist lurte SAS 64 ganger

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett kommer det fram at 30-åringen har gått i behandling for sin spillavhengighet, men at han har hatt to tilbakefall.

Retten fant uansett ikke grunnlag for å dømme ham til samfunnsstraff eller en deldom.

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat har gått konkurs

I forbindelse straffeutmålingen la retten vekt på at 30-åringen har erkjent forholdet fra første stund han ble konfrontert med underslaget av sin tidligere arbeidsgiver.

Retten kom dermed at han skulle gis omkring 15 prosent strafferabatt og at ubetinget fengsel i seks måneder var en passende straff.