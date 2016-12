Stille etter stormen

Roganytt

Alle innstilte ferjer og hurtigbåter skal være tilbake i rute, med unntak av E39 Boknafjordsambandet hvor det er avganger fra Arsvågen og Mekjarvik 06.00, 08.00 og 09.00 fra Arsvågen og 06.00, 07.00 og 08.00 fra Mekjarvik.

Ny oppdate ring innen klokken 10.00.

Flere fjelloverganger er fortsatt stengt. Fv. 45 Hunnedalen åpnet klokken 07.00.

Oppdaterte veimeldinger finner du her.

Jærbanen Stavanger–Egersund ble stengt i går ettermiddag, blant annet på grunn av et tre som falt over sporet ved Paradis i Stavanger. Da var strekningen Klepp–Egersund allerede stengt pågrunn av vinden.

Nå skal de fleste avgangene gå etter oppsatt ruten, melder NSB.

Ingen personskader

Ellers det ikke meldt om alvorlige hendelser eller personskader som en følge av uværet.

I et utdrag fra politiloggen står det blant annet: Klokken 12.30, melding om skade på bolig etter at taket på hus under oppføring på nabotomt ble tatt av vinden på Madlamark.

Litt senere i går ettermiddag skrev operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt at de fikk meldinger over distriktet om trær som blåser ned og ligger i veibanen. Også meldinger om trampoline, takboks, skilt, takplater og vinduer som vinden har tatt og som ligger i veibanen. Bjellandsletta Hommersåk er mørklagt.

Høy vannstand

Klokken 22.15 meldte brannvesenet at de var i gang med å legge ut sandsekker for å unngå vanninntrengning i bygninger i Vågen i Stavanger.

Det er foreløpig ikke meldt om skader.

70.000 uten strøm

Klokken 22.00 i går kveld var 70.000 uten strøm, melder NVE.

Hardest rammet var imidlertid Hordaland og Sogn og Fjordane foran Rogaland, hvor 2000 husstander var strømløse.