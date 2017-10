Spisested gikk konkurs

Roganytt

Det var firmaet Helsehuset Restaurantdrift AS som var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Helsehuset Restaurantdrift AS er det juridiske navnet på Matbaren Brakstad i det nye Helsehuset i Haugesund.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden til selskapet er på 1.815.728 kroner.

Det ble også opplyst at selskapets aktiva består av inventar og bygningsvare med en bokført verdi på 950.000 kroner.

I tillegg finnes det et varelager med en anslått verdi på 50.000 kroner, samt utestående fordringer med 21.947 kroner.

Matbaren Brakstad opplyste at virksomheten er innstilt, men at seks ansatte ikke er lovlig sagt opp.

Matbaren Brakstad omsatte i fjor for 5,3 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 267.000 kroner.

Haugaland tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. desember i år.

