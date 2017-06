Spesialtransport fikk kjøreforbud

Roganytt

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på fem kjøretøy på E39 Krossmoen kontrollstasjon mandag. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette. Sjåførene fikk i tillegg varsel om at det ved gjentagelse vil kunne føre til anmeldelse.

I forbindelse med spesialtransport av en landbruksmaskin ble de påpekt mangelfull merking av utstikkende gods. Sjåføren måtte justere ut de justerbare sidemarkørene på kjøretøyet før transporten kunne fortsette.

162 kjøretøy

Trafikkontrollen ble avholdt mellom klokken 09.00 og 15.00. I alt 162 kjøretøy var inne på kontrollplassen og alle ble kjørt gjennom såkalt ANPR-lesing (automatisk kjennemerkelesing) for automatisk kontroll for begjæringer.

De fleste biler ble også kontrollveid. Det ble plukket ut 28 kjøretøy for ytterligere kontroll.

– Vi hadde fokus på dokumentkontroll, teknisk tilstandskontroll, lastsikring, avgiftskontroll, kontroll av lastebilkran og vektkontroll, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Arnstein Stangeland.

Diverse funn

Dokumentkontrollen viste at en sjåfør ikke hadde med seg vognkort. Sjåføren ble ilagt gebyr på 500 kroner.

Det ble ilagt gebyr på 8000 kroner til to kjøretøyeiere på grunn av at de ikke hadde gyldig Autopass-avtale.

Avgiftskontrollen avdekket at to biler ikke hadde registrert riktig vektårsavgift på kjøretøyene. Resultatet blir rapport til trafikkstasjonen/skatteetaten for videre oppfølging.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fire kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Vektkontrollen viste at en kjøretøykombinasjon var overlastet i forhold til det som er lovlig. Resultatet ble omlasting til lovlig vekt før transporten kunne fortsette.

Et kjøretøy som var inne til kontroll hadde ikke gyldig dokumentasjon på lovpålagt årskontroll på kranen. Det blir i dette tilfelle sendt rapport til Arbeidstilsynet for videre oppfølging.

Tre sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu. Det ble gitt pålegg om å fjerne gjenstandene før videre kjøring.