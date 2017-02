Slik er det ikke lov å kjøre rundt

Roganytt

Statens vegvesen har gjennomført trafikkontroll på E 39 ved Sokn kontrollstasjon mellom klokken 07.00 og 14.00 torsdag.

Alle kjøretøy som var inne til kontroll ble sjekket for om de hadde med snøkjettinger og M+S-merkede dekk, såkalt vinterutrustningskontroll.

– Kontrollen avdekket at det ble kjørt med dekk som hadde mønsterdybde under lovlig minimum for kjøring i vinterperiode. Det ble ilagt fire trafikkgebyr til sjåfører med dårlige dekk. Størrelsen på trafikkgebyret for kjøring med dekk som har mønsterdybde under lovlig minimum er 750 kroner per dekk, og dette er et gebyr som blir ilagt sjåføren av kjøretøyet, da det er sjåførens ansvar å sjekke kjøretøyets tilstand før kjøringen starter, melder Vegvesenet i sin rapport etter kontrollen.

Dokumentkontrollen viste ifølge Vegvesenet at en sjåfør kjørte uten å medbringe vognkort. Vedkommende fikk dermed et trafikkgebyr på 500 kroner.

Det var i alt syv kjøretøy som fikk kjøreforbud på grunn av at lasten ikke var sikret godt nok i forhold til kravet. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig/forskriftsmessig før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Det ble utført vektkontroll på 49 kjøretøy. Ifølge Vegvesenet var det én kjøretøykombinasjon som var over det som er tillatt. Resultatet ble av-/omlasting før sjåføren kunne fortsette kjøringen.

På grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk én sjåfør kjøreforbud og måtte fjerne disse før videre kjøring.

Det ble også utført bremsetest i bremserulleprøver. Ett vogntog hadde feil på ABS-systemet til tilhengeren. Resultatet ble at sjåføren fikk pålegg om kjøring direkte til nærmeste verksted for utbedring av feilen.

– Grunnen til at det ble tillatt å kjøre fra kontrollplass til verksted for reparasjon, var at det i dag var ren/tørr veibane og dermed gode føreforhold, opplyser Vegvesenet.

Det ble under torsdagens trafikkontroll også tatt en stikkprøvekontroll av bilbeltebruk i buss. Det viste seg at alle de som ble kontrollert brukte bilbelte.

