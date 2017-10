Slått konkurs av svogeren

Roganytt

Den relativt spesielle saken var nylig oppe i Haugaland tingrett.

Der kom det fram at saksøker og saksøkte er svogere og at de gjennom 30 år har hatt et ordinært familieforhold.

54-åringen har drevet næringsvirksomhet innen bygge- og eiendomsbransjen og har hatt flere sentrale roller i ulike selskaper.

Saksøker jobber i oljebransjen og hadde i 2014 oppsparte midler i størrelsesorden fire til fem millioner kroner som han var villig til å investere, forutsatt at plasseringen var «sikker», noe 54-åringen var kjent med.

54-åringen har i mange år hatt sentrale posisjoner i et konsern bestående av morselskap og datterselskap, der to av disse gikk konkurs høsten 2015 og høsten 2016.

I perioden fra august 2014 til mars 2015 ga svogeren tre usikrede lån til konsernet til 54-åringen på til sammen 4.725.000 kroner.

Sentrale opplysninger

Verken lånene eller avtalt innløsningssum er betalt tilbake, til tross for at de har forfalt.

«Det er flere holdepunkter for at 54-åringen unnlot å gi helt sentrale opplysninger om selskapenes økonomiske stilling forut for avtaleinngåelsene og at han dertil positivt ga villende opplysninger om den økonomiske stillingen til selskapene i konsernet», heter det i kjennelsen.

Blant annet viste retten til revisjonsrapporten for 2013 som viste et betydelig underskudd og underbalanse.

Blant annet har 54-åringen opplyst svogeren at konsernet har hatt betydelige verdier og inntekter, uten at 54-åringen i etterkant har kunnet dokumentere dette.

Retten viste også til at 54-åringen ikke har kunnet redegjøre for en dramatiske hendelse, i de to selskapene som har gått konkurs, som skulle tilsi at den økonomiske stillingen gikk fra svært god til insolvens.

Overførte eiendom til kona

I tillegg viste retten til at 54-åringen ved ektepakt den 18. august 2014 overførte sin andel av bolig og hytte til sin ektefelle.

«Etter rettens oppfatning er det ikke tvilsomt at svogeren ikke ville ha gitt de usikrede lånene dersom 54-åringen hadde orientert ham om selskapenes reelle økonomiske situasjon» heter det i kjennelsen.

Retten la til grunn at svogeren hadde tapt 4.725.000 kroner og at 54-åringen i det minste hadde opptrådt grovt uaktsomt.

Svogeren har siden mai i fjor forsøkt å få 54-åringen til å gjøre opp for lånene.

54-åringen har på sin side lovet å gjøre opp for seg uten at svogeren har mottatt penger.

Retten viste også til at han ikke har noen faste eiendeler da han har overført disse til sin kone.

Dermed kom retten til at svogeren har et forfalt krav mot 54-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at han kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene til stede for å slå 54-åringen konkurs.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer.

Svogeren ble også tilkjent 165.281 kroner i sakskostnader.

