Slagsmål mellom to damer etter uenighet om mann

Roganytt

Det var like etter klokken 02.30 natt til lørdag at Sør-Vest politidistrikt meldte om slagsmålet som skal ha skjedd på Ruten ved 7/11-kiosken.

– Slagsmål mellom to damer etter uenighet om en mann. Begge anmeldt for ordensforstyrrelse, skriver politiet på Twitter.

De legger til at det er mulig det kommer en sak på kroppsskade i ettertid.

– De hadde vært på en fest sammen, og den ene danset med mannen til den andre. På vei hjem ble det en uoverensstemmelse og de røyk i tottene på hverandre. Det hele endte med et slagsmål, sier Karstein Tendenes, operasjonsleder i Sørvest politidistrikt, til NTB.

Den ene kvinnen er 19 år, den andre er 24.

Tatt for urinering

I Stavanger ble en 30-åring bortvist fra Skagenkaien klokken 01.21 etter å ha vært kranglete og full.

20 minutter senere twitrer politiet om en ny hendelse:

– To personer tatt for urinering i løpet av et kort tidsrom. Henholdsvis 22 og 27 år gamle. Begge anmeldt, opplyser politiet.

Like før klokken 04.00 slo en 42 år gammel dame til en vekter på Torget.