– Skyting på Sunde

Roganytt

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har hatt ut tiltalen mot mannen fra Sunde.

Hendelsen skal ha funnet sted i mannens bolig den 22. mars i fjor.

Der skal han ha tatt ladegrep på si Clock 9 mm pistol og rettet denne mot samboeren.

Han skal deretter ha låst seg inne på et soverom og avfyrt tre skudd mot veggen.

To av disse gikk gjennom veggen og inn i baderommet hvor de knuste et speil.

Deretter skal mannen ha avfyrt to skudd mot taket og skuddene gikk gjennom gulvet på kjøkkenet og traff taket her.

«Dette til tross for at han visste at samboeren befant seg i huset. Handlingene var egnet til å framkalle alvorlig frykt», heter det i tiltalen.

Tiltalen lyder også på at han har framkalt alvorlig frykt hos to politibetjenter som hadde kommet til boligen til da han skal ha løsnet skuddene mot taket.

Begge disse befant seg i nærheten av inngangen til kjøkkenet.

Det er satt av tre dager til rettssaken som starter opp den 2. januar i Stavanger tingrett.

Tiltalen lyder også på at han satte liv eller helbred i fare til samboeren og de to politibetjentene.

Han er også tiltalt for å ha oppbevart en pistol uten at denne var forsvarlig nedlåst i våpenskap og for å ha forsøkt å påvirke politiet i deres lovlige utførelse av tjenesten.