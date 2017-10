Sjåfør fikk ikke kjøre videre

Roganytt

– Under dagens trafikkontroll ble det blant annet uført vektkontroll på to utenlandske kjøretøy. Da fant vi ut at det var teknisk overlast. De var ikke gebyrpliktige, men måtte avlastes/omlastes og lasten måtte sikres før videre kjøring, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Totalt 98 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen, og av de 98 kjøretøyene ble 35 kjøretøy kontrollert for vekt, vektårsavgift, lastsikring, lys og andre tekniske ting.

Totalt fire kjøretøy fikk kjøreforbud og fire kjøretøy fikk mangel på lastsikring, lys og sikt.

– På grunn av utilstrekkelig sikring av last fikk en sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forsvarlig før videre kjøring, skriver Statens vegvesen.

To utenlandsregistrert kjøretøy hadde mange ekstra små markeringslys på bilen som ikke samsvarte med lyskravene. Det ble gitt mangel/kontrollrapport for utbedring av feil.

Sikthindrende gjenstander

Ett vogntog ble rapportert på grunn av feil kode for vektårsavgift på kombinert kjøretøy

To sjåfører måtte fjerne sikthindrende gjenstander i frontruten før de kunne kjøre videre.

Ett vogntog hadde festet feil på utsiden av traileren og måtte ordne det før videre kjøring.

To manglende dokumentgebyr på totalt 1000 kroner.