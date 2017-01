Siktede fengslet i fire uker

Roganytt

32-åringen ble først siktet for forsettlig drap på Mark Ole Jensen (52) som ble drept i en enebolig på Røyneberg søndag.

I dag ble siktelsen utvidet til også å gjelde drapsforsøk på en 25-åring som var til stede i boligen, basert på opplysninger som har kommet fram under etterforskningen.

– Bakgrunnen for dette er opplysninger i saken. Jeg kan ikke gå inn på flere detaljer omkring dette på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Erik W. Rand til RA, og viser til at det fremdeles er tidlig i etterforskningen.

– Vi vil at vitner i saken skal forklare det de har opplevd, og ikke det de har lest i avisen, sier Rand.

Fengslingsmøte

Siktede ble framstilt for fengsling tirsdag formiddag.

Rand opplyser til RA at han ba om at 32-åringen ble varetektsfengslet i fire uker.

– Vi ba om at han ble varetektsfengslet i et fengslingssurrogat i helsevesenets regi, sier Rand.

Psykiatrisk pasient

32-åringen er per i dag innlagt ved en psykiatrisk enhet ved Stavanger Universitetssykehus.

Politiet vil nå be om at det blir foretatt en judisiell observasjon av ham.

– Jeg kommer til å oppnevne psykiatrisk sakkyndige enten i dag eller i morgen, sier Rand til RA.

Over ti vitner

Da drapet på Mark Ole Jensen fant sted søndag var det ifølge Rand i overkant av ti vitner til hendelsen som skjedde i forbindelse med et familieselskap.

– Foreløpig har vi ikke rukket å avhøre alle vitnene, opplyser Rand, som ser for seg at en hovedforhandling i saken blir berammet til sommeren, eller tidlig høst.

Etterforsker SUS

Tirsdag ble det også klart at politiet har startet egen etterforskning av Stavanger universitetssjukehus. Dette i forbindelse med at drapssiktede skal ha vært på en kortvarig permisjon fra en enhet ved psykiatrisk avdeling for å delta i et familieselskap da drapet ble begått.

Dette skjer i en separat etterforskning.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen. Her må vi undersøke hva som har skjedd. Flere avhør er planlagt innen kort tid, sier Lars Fredrik Bråten, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.